L’obra d’Steve Afif arriba al casal de Solleric

annaïs miró

Del 6 d’abril fins el 28 de maig de 2017, al Casal Solleric, al Passeig del Born, 27, de Palma de Mallorca es podrà veure l’exposició Sin rumbo fijo, de l’artista d’Alexandria Steve Afif. La mostra consta d’un recull d’obres d’Afif que comença als anys 90 fins a l’actualitat. Comissariada per Biel Amer, les obres que s’hi presenten són majoritàriament inèdites, sobretot en el camp del dibuix. Posar ordre a les obres d’Afif ha estat la tasca del comissari de l’exposició, Biel Amer, que s’ha encarregat d’establir un fil argumental entre els més de 100 quadres que mostra Sin rumbo fijo. I és que el treball d’Afif abraça des de la pintura fins a l’escultura, però amb un llarg bagatge en el món del dibuix, on es defineix el seu registre de tècnica i contingut. Així mateix, té obres fetes d’aquarel·la, llapis, bolígraf, guaix, tinta xinesa, sanguina, tot un conjunt de tècniques que relaten la diversitat del seu treball. L’exposició recull una àmplia producció de l’artista, que amb les seves obres pot transmetre un extens registre d’emocions des del fet irònic i burlesc fins al dantesc, apocalíptic o sorneguer. No obstant això, l’autor confessa que “no vull expressar sentiments amb la meva pintura, això ho fan els poetes, però no els artistes visuals”, assegura. Steve Afif fou deportat d’Alexandria el 1943, quan just tenia 14 anys. La ciutat va deixar de ser colònia britànica, i això “va resultar ser una de les coses més bones que m’han passat a la vida”. Una vegada a Londres, va iniciar estudis a la Byam School of Drawing and Painting i tres anys després obté una beca d’estudis a la Royal Academy of Arts. De llavors ençà sempre ha estat unit al món de l’art on ha exercit tant d’artista com a galerista. A finals dels anys 60 fixa la seva residència a Mallorca on encara hi viu i treballa. Sin rumbo fijo és un ample recull de part de la seva extensa producció creativa que testimonia l’aportació d’aquest artista al camp de l’art contemporani fet a Mallorca, una terra d’acollida on gaudeix d’un profund i sincer reconeixement per part de artistes, galeristes i col·leccionistes.

Etiquetes: Casal Solleric · Dibuix · Steve Afif