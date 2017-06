L’obra de Laurence Jenkell a ArtalRoc i a l’avinguda Carlemany

L’exposició ‘Sweet Candies Caramels’ presenta per primer cop a Andorra l’obra de l’artista francesa Laurence Jenkell. Es tracta d’una mostra organitzada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany. Es podrà visitar des del 20 de juny fins a l’11 de setembre, tant a la sala d’exposicions ArtalRoc com a l’avinguda Carlemany d’Escaldes-Engordany. La mostra acull una variada selecció de les famoses escultures amb forma de caramel amb què l’artista treballa des de fa anys. Amb materials i motius diferents, Jenkell explora totes les possibilitats de la forma i ofereix com a resultat una exuberant exposició, plena de vida i color. Entre les disset obres que s’exposaran a l’ArtalRoc hi haurà també un petit grup d’escultures menys conegudes però no per això menys importants: quatre simpàtics robots retro provinents del mateix univers acolorit i naïf de l’artista, així com un quadre de grans dimensions fet a partir dels mateixos dolços. Les setze peces que formen el recorregut urbà a l’avinguda Carlemany són els coneguts ‘Bonbon Drapeau‘ de Jenkell, cada un dels quals pren els colors de la bandera d’un país. No hi podien faltar, per descomptat, les banderes d’Espanya, França i Portugal, però n’hi trobarem d’altres, com ara Japó, Argentina i Brasil. El colofó final el posarà Bonbon Drapeu Andorre, escultura que l’artista ha creat especialment en ocasió de la mostra i que estarà situada als peus de l’ArtalRoc. Una peça tan especial que ha estat adquirida pel Govern d’Andorra i passarà a formar part del fons escultòric del país.

