L’obra d’Annie C. s’exposa al Museu i Centre d’Art de Blanca

La Conselleria de Turisme, Cultura i Medi Ambient de Múrcia ofereix una nova exposició a Blanca de l’artista murciana Annie C. dins el Pla d’Espais Expositius. Fins al 23 de juny, la creadora mostra al Museu i Centre d’Art de Blanca (MUCAB) la col·lecció Art Pop, composada per una desena de peces amb influències d’artistes com Andy Warhol o Roy Lichtenstein.

Aquesta exposició, segons ha recordat la directora general de l’Institut de les Indústries Culturals i de les Arts (ICA), Marta López-Briones, “forma part d’aquesta nova iniciativa posada en marxa pel Govern regional, el Pla d’Espais Expositius, amb la celebració d’un total de 54 mostres en 29 municipis de la Regió fins a finals d’aquest any “.

López-Briones ha destacat “la bona acollida d’aquest pla que dóna visibilitat a les creacions dels artistes locals i promou el teixit cultural dels municipis”. Ha ressaltat que “en tan sols un mes s’han posat ja en marxa les sis primeres exposicions de creadors murcians” i ha recordat, així mateix, que “fins a una desena de projectes es podran veure abans de setembre en diferents punts de la Regió”.

Annie C. (Blanca, 1990) ha realitzat estudis universitaris d’Història de l’Art. La seva obra gràfica està composada fonamentalment de fotografies, encara que compta amb treballs de dibuix, acrílic i aquarel·la, tècniques que amb les que es troba actualment en fase d’experimentació. A més, en les seves obres destaca, entre altres aspectes, l’interès per les dimensions variables, ja que cap de les seves peces comparteix mesures similars respecte a les altres.

Etiquetes: Andy Warhol · Annie C. · Roy Lichtenstein