L’obra d’Alejandro Quincoces a la Sala Parés

Alejandro Quincoces exposa del 16 de febrer al 14 de març a la Sala Parés del carrer Petritxol, 5 de Barcelona. L’obra actual d’Alejandro Quincoces se centra en el paisatge urbà, especialment en el de Nova York, Chicago o Bilbao, d’on li interessen escenes de carrers, rius, espais industrials i també panoràmiques immenses o visions verticals captades des de gratacels.

Són quadres en els quals l’artista posa en evidència la força pictòrica d’imatges que van des d’un instant fugaç que s’endevina en el moviment frenètic de la gent i els cotxes a la llum crepuscular que encén un núvol de boira i fum… La seva mirada romàntica busca l’efecte de focus, ombres i reflexos en la llum freda de l’alba o en la més càlida del vespre.

Quincoces plasma i poetitza, amb un llenguatge personal inconfusible, la bellesa que s’amaga darrere de la quotidianitat, i fins i tot de la part més dura de la realitat.

Per a cada quadre, tria una paleta de colors reduïda que diversifica en una gran quantitat de tonalitats. Es tracta d’una austeritat intencionada l’objectiu de la qual és aconseguir que la mirada de l’espectador no es distregui en els detalls i que es fixi en l’emoció que es desprèn del conjunt. Per donar encara més rotunditat a la seva obra, en determinades zones, aplica la pintura sobre una capa de matèria, creant així gruixos i textures sorprenents de gran força expressiva.

Plàsticament, algunes obres d’aquest artista ens remeten a pintors del Romanticisme, i fins i tot a l’últim Turner.

És llicenciat en Belles Arts per la Universitat del País Basc. Ha exposat a les principals ciutats espanyoles i també en galeries, fires internacionals d’art i museus d’Alemanya, França, Suïssa, Itàlia i Estats Units. Ha estat reconegut amb multitud de premis, i la seva obra figura en nombroses col·leccions rellevants, tant privades com de museus i fundacions. Hi ha una extensa bibliografia sobre la seva pintura.

A la imatge, Shangai de Quincoces.