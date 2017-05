L’obra convidada: Farideh Lashai i Goya es troben al Prado

El Museu del Prado i la Fundació Amics del Museu del Prado presenten del 10 de maig al 30 de setembre l’última obra de l’artista iraniana Farideh Lashai (Rasht, 1944 – Teheran, 2013) Quan compto estàs sol tu … però quan miro hi ha només una ombra (2012-13), una videoinstal·lació inspirada en els Desastres de la guerra de Goya. Farideh buida de figures i reelabora les estampes d’aquesta icònica sèrie per mostrar-les acompanyades per les imatges que han estat prèviament animades i que ara es projecten amb un focus de llum en moviment.

Es tracta d’una ocasió única de contemplar l’obra de Farideh Lashai al costat d’algunes de les estampes de Goya que la van inspirar com les Pintures Negres i El 3 de Mayo en un diàleg que mostra la vigència i l’actualitat del missatge de Goya, dos segles després.

L’extraordinari préstec d’aquesta obra s’inscriu en el programa ‘L’obra convidada’, una activitat patrocinada per la Fundació Amics del Museu del Prado i dedicada des de 2010 a enriquir la visita al Museu i establir un terme de comparació que permeti reflexionar sobre les pròpies pintures de la seva col·lecció.

A la imatge, “Quan compto estàs sol tu … però quan miro hi ha només una ombra”, Farideh Lashai.

Etiquetes: Farideh Lashai · Goya · Museu del Prado