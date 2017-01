Lo Spazio exposarà fotografies fetes a mà en or i plata d’Ian Sanderson

De l’1 al 31 de març Lo Spazio del carrer Balmes, 171 baixos de Barcelona presenta l’exposició Hand made prints by Ian Sanderson que compta amb el suport de Nando and Elsa Peretti Foundation, Delegació a Catalunya.

Es podran veure 75 fotografies emmarcades a mà amb mides des de 100 cm. x 60 cm. fins a 45 cm. x 55 cm. També es podrà veure una pel·lícula en què l’artista treballa amb la tècnica de la gum Bichromate.

Durantels últims 25 anys Ian Sanderson ha treballat com artista i fotògraf freelance a Anglaterra, França i Espanya. Tot i que es considera un fotògraf, conserva la seva passió per tot tipus de tècnica i format d’imatge. Ha ensenyat dibuix i gravat a l’escola d’art i té un gran respecte per tots els processos de creació artística. La fotografia sempre ha evolucionat de la mà de la tecnologia, de la mateixa manera, com a fotògraf, Sanderson s’ha adaptat al món digital en una coherent evolució professional. La seva experiència amb el gravat el va ajudar a entendre i utilitzar una nova manera de fer imatges. Va ser un dels precursors en la utilització i manipulació d’imatges treballant amb ‘Adobe Photoshop’, l’estàndard de la indústria per la fotografia digital. Ha treballat per diverses revistes i agències de publicitat coma expert en fotografia i retoc digital. Després de més d’una dècada de ‘píxels’ va pensar que volia recuperar de nou el seu arxiu de milers de negatius capturats durant més de quaranta anys, negatius que s’han convertit en objectes en si mateixos, no imatges digitals atrapades en un disc. Tot i que les imatges digitals es poden imprimir amb excel·lent qualitat i definició, són massa “perfectes” per a ell,ja que considera la fotografia com un objecte amb les seves imperfeccions i la marca del ‘fabricant’ és un art. Per això va començar a investigar processos que proporcionaven un “objecte” i que asseguraven la seva conservació en el temps. La resposta es trobava en dues tècniques: Gum Bichromate i Platinu Palladium.

Lo Spazio

Lo Spazio és un local diàfan situat als baixos de l’edifici del carrer Balmes 171 de Barcelona, molt a prop de la Diagonal. Als seus inicis va ser en part una merceria i en part un bar típic de l’Eixample de Barcelona. La nova propietat de l’edifici l’ha rehabilitat sota la direcció de l’arquitecte Jordi Tió, en una proposta arquitectònica que ofereix una atmosfera nova, projectant un espai obert a diferents tipus d’activitats i esdeveniments.

Nando and Elsa Peretti Foundation

Nando and Elsa Peretti Foundation ha finançat, fins a la data, 852 projectes, per un valor total de més de 42 milions d’euros, distribuïts en 79 països d’arreu del món. La NaEPF va contribuir a diverses causes d’interès global, com la lluita contra la desforestació, valorant i fomentant al mateix temps projectes menors, més específics i de més curt termini, com el que preveu el suport a les comunitats locals desavantatjades. Aquest doble enfocament, global i local, és possiblement un dels principals punts forts de la Nando and Elsa Peretti Foundation. Com Delegació de la NaEPF, la “NaEPF, delegació a Catalunya” donarà suport a l’ampli ventall d’intervencions benèfiques i d’interès general desenvolupades per la NPF a tot el món, amb atenció especial cap a la comunitat catalana.