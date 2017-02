“Lluna-Lager Bunker” de Florència Rojas a la Facultat de Belles Arts

La Sala d’Exposicions de la Facultat de Belles Arts de Màlaga presenta l’exposició individual Lluna-Lager Bunker de Florència Rojas. Amb aquest projecte, que respon a un complex procés investigador que l’autora ha estat desenvolupant durant més d’un any com a alumna del Màster en Producció Artística Interdisciplinar d’aquest centre, ens trobem davant múltiples maneres d’acostament a l’ocult i al que incomptable. Fent gala d’una molt depurada poètica conceptual del suggeriment, l’artista atén aquí a la necessitat actual de desplegar aquestes polítiques de l’ocultar mitjançant un mesurat conjunt de peces que ens porten a un cosmos de diferents silencis, que volen sempre situar la càrrega comunicativa més enllà del que presentat en les imatges, de manera que derivin la seva significança cap al que no ens mostren. Fent aparèixer, doncs, situacions abans que enunciats, Florència Rojas ens porta tot un catàleg de refugis al·legòrics que revelen com corren, i ocorren, els moments arcans i callats d’una relació sensible amb la realitat que, tan pertinentment avui, situa en una molt particular fantasmagoria del físic i el presenti com secrets enfront de l’imperi de l’exhibició, la sobre informació i l’espectacular. Així, porta un mitjà naturalment narratiu com el vídeo a zones liminars en què l’entrecreuament, la simultaneïtat o l’atenció als residus dels cànons del relat, li permeten construir àmbits de sentit molt lligats a la intimitat i la intrahistòria d’uns subjectes i uns espais que són qualsevol cosa menys virtual, alhora que es remeten a tots nosaltres. De manera anàloga, les seves fotografies es planten també en aquesta sofisticada retòrica de la negació a documentar, ja que per no descriure tracten llocs o situacions com passatges a un altre lloc. Lluna-Lager Bunker se’ns apareix, per tant, en la plenitud de la seva operativitat sociocultural com a recuperació subversiva d’aquests àmbits del que vital en els que encara és possible un contacte immediat -no mediadors i profund amb la diferència, desarticulant la ficció com a ideologia estructural dels relats hegemònics del món. Aquesta exposició, composta per quatre vídeos, una videoinstal·lació i vint fotografies, està comissariada per Juan Carlos Robles, artista i professor del centre, i coproduïda en col·laboració amb el MAF 2017 (Màlaga de Festival – Festival de Màlaga Cinema en Espanyol). Així mateix, està acompanyada per un catàleg que inclou textos escrits al cas per l’artista Regina de Miguel, pel poeta David Leo García, per la mateixa Florència Rojas i pel comissari, Juan Carlos Robles.

La mostra es pot visitar del 2 de març al 6 d’abril del 2017 a la Facultat de Belles Arts de Màlaga.

