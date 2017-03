Lluís Ribas presenta el retrat de Virgínia Woolf

Dins dels actes programats amb motiu de la mostra de Lluís Ribas “40 anys d’exposició en exposició”, al museu del Reial monestir de Sant Cugat va tenir lloc la presentació del retrat de la Virgínia Woolf realitzat per Lluís Ribas i una xerrada a càrrec de l’escriptora i poetessa Marta Pessarrodona sobre aquest personatge que coneix molt bé per haver escrit un llibre sobre ella i el grup de Bloomsbury i també per haver-ne traduït la seva biografia.

Per aquesta ocasió es van posar a la venda unes samarretes reproduint la imatge del quadre de Virgínia Woolf que van tenir un gran èxit. L’import d’aquestes vendes serà destinat al club Rotary de Sant Cugat per comprar vacunes contra la pòlio.

Etiquetes: Lluís Ribas · Marta Pessarrodona · Rotary de San Cugat · Virginia Woolf