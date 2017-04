Lluís Lleó, primeres pintures a Park Avenue de Nova York

Han trigat set segles i vint anys per arribar a Park Avenue (Nova York), després de creuar l’Atlàntic en els budells d’un mercant. Són cinc blocs de pedra sorrenca procedents de l’Empordà̀, a la vora del Mediterrani. Tallats amb forma de grans quadres, estan pintats a l’anvers i el revers. Sobre pedestal, fan gairebé quatre metres d’alçada, i estan col·locats entre els carrers 52 i 56. El primer, al costat del Seagram Building, és un gest a Mies van der Rohe. “L’arquitectura és la voluntat d’una època traduïda a espai”, va dir l’arquitecte. Amb la instal·lació ‘esculto-pictòrica’ Morpho’s Nest in The Cadmium House, el pintor Lluís Lleó (Barcelona, 1961) vol retre homenatge a la tradició́ del fresc del Romànic català̀, que va sorgir set segles enrere, així com al viatge que ell va realitzar, fa vint anys, de Barcelona a Nova York. Aquesta gran obra és el resultat de la col·laboració entre el pintor i The Fund for Park Avenue, així com la Galeria Marc Domènech, l’Institut Cervantes, l’Institut Ramon Llull, Banc Sabadell i Indus. Artistes com Jean Dubuffet, Robert Indiana i Niki de Saint Phalle han exposat amb anterioritat les seves escultures en el mateix emplaçament. Ara, amb Lleó, és la primera vegada que s’exposen pintures. Les exposicions a Park Avenue es presenten sota l’auspici de The Sculpture Committee de The Fund for Park Avenue i NYC Parks’ Art, dins el programa destinat a Parcs. NYC Parks mostra art públic des de 1967.

La instal·lació Morpho’s Nest in The Cadmium House es pot veure a Park Avenue, a l’altura dels carrers 52 i 56, de Nova York, de l’1 de maig al 15 d’agost de 2017. De forma paral·lela, una exposició a l’Institut Cervantes de Nueva York (211 E 49th St) reuneix, del 5 al 9 de maig, els dibuixos preparatoris i altres peces del projecte, així com algunes teles.

Etiquetes: Lluís Lleó