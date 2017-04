Llorenç Ugas, artista en residència actual a Addaya

El cos central dels seus projectes s’ha articulat entorn de l’estudi de la ciutat i el paisatge. Des de fa diversos anys rastreja principalment espais en els quals el paisatge ha sofert greus transformacions per culpa del propi creixement de la civilització, per motius urbanístics, polítics, turístics o tots ells alhora. Interessat a documentar com ha quedat aquest paisatge i les causes que ho han portat al lloc en el qual es troba, activa una crítica a les polítiques permissives que han portat a aquests territoris a la forma en la qual es troben actualment, plantejant d’altra banda quin serà el seu futur. S’interessa per conceptes com la memòria, la fragilitat, la impossibilitat, la percepció, l’experiència, el fracàs, la tensió o l’experimentació amb els quals articula els seus projectes. Llorenç Ugas Dubreuil, viu i treballa a Sabadell. Entre les seves exposicions individuals podem trobar 9 bancs per parlar (ADDAYA. Palmaphoto 2015); Això sí és el que sembla (Galeria T20, 2014); A Sense of Plau (Host art project. Londres, 2013); Una altra ciutat (Museu d’Olot, 2012); Cartografiar l’espai. Llocs, rastres i petjades (Photoespaña, 2011); Públic-Privat (Explum, 2011); Espais de llum (Galeria T20, 2008). Ha participat en diferents exposicions col·lectives com La construcció del paisatge contemporani (Centro de Arte de Alcobendas, 2016); Biennal de Cerveira (2015); ALART festival d’arts visuals (Alaró, 2015); Paisatges: Naturalesa i Artifici. Fotografia en la Col·lecció DKV (2014); Interaccions. (Fundació Antiga Caixa Sabadell, 2014); Trobades d’art contemporani. (Museu Universitat d’Alacant, 2014) Viatge extra-ordinari (Bòlit centre d’art contemporani, 2013); In situ (ADDAYA, 2013) Projecto Artèria (Col·lecció DKV. Santillana del Mar, 2012); Processos visuals i documentals (Fundació Vila Casas, 2011); Inside (Galeria sis, 2011) ; Wunderkammer. (Galeria T20, 2010); El color, el temps dels ritmes. (Fundació Cajasol, 2009).

Ha rebut diferents premis i beques com el Premi d’art contemporani de la Fundació Reddis (2016); Premi d’arts plàstiques UNED (2014); Esment d’honor Premio d’arts visuals de Pollença (2014); Ajudes a la producció Rodalies 4 (2012); el Premi d’arts plàstiques FUNCOAL (2011); Beca Fundació art i dret (2010); Premi d’arts plàstiques Diputació Alacant (2009,2011); Explum (2010); Premi de fotografia Purificación García (2009). La seva obra forma part de col·leccions com ADDAYA COL·LECCIÓ, Recorreguts fotogràfics ARC, Fundació Cajasol, Fundació Vila Casas, Fundació FUNCOAL, DKV, EXPLUM, UNED o la Diputació d’Alacant. El seu treball ho representa la galeria T20, amb qui ha participat en fires com a ARC (2008-2016), o Balelatina (2008).