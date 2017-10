“Llocs Comuns” a Plastic Murs

Plastic Murs inaugura el 3 de noviembre l’exposición Llocs Comuns, mostra col·lectiva amb Aarón Duval, Iñigo Sesma, Jose Luis Ceña, Mikel Del Río i Sebas Velasco. La mostra es podrà visitar fins al 7 de desembre.

“La intencionalitat connecta als nostres artistes, els que recorren a la imatge pintada que revela, i a la matèria, l’oli, que fijaese instant abans de la seva oblit. Aarón Duval s’empasta amb sentit tràgic, brillant metàfora de la joventut salvatge, amb denses pinzellades carregades de matèria. A més, sap pintar la llum com flaix. Aquesta dicotomia entre l’obscuridad (negre ivori profund) i la llum (blanc titani trencat) continua en les obres de Mikel Del Río: ben cuit dels seus lllençs i el cru dels seus temes, la nit i la força jove, potser alienada. Sebas Velasco, igual de solvent amb qualsevol tècnica, mida i superfície, també executa murals d’un naturalismodemoledor, sàviament integrats en l’arquitectura degradada. Els seus protagonistes, herois pròxims, són escriptors de graffiti o persones significatives per a l’autor. Velasco és sempre generós amb la vida i els seus protagonistas. Iñigo Sesma, preocupat per la seva context social i històric, decomissa la realitat (clau de tota poètica) amb les imatges visuals que consumeix: fotografies digitals i analògiques, pel·lícules de cinema i els seus fotogrames, televisió , Internet … després reconstrueix plàsticament el digerit. El resultat és pintura, destresa i pensament. Jose Luis Ceña pinta l’alegria de viure o l’estranyesa del somni i l’absurd. No pateix cromofobia i coneix les armoníasde colors adjacents, l’elegància del porpra al costat del maragda o els blaus i taronges saturats. Coneix la màgia de laspaletas complementàries i descriu el moviment en dibuixar amb el gest de la brotxa plana. Però té els seus propis secretos.”, escriu Juan Canales

