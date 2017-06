Lliurament dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2017

El dia 9 de juny, a partir de les 19.30 hores, tindrà lloc l’acte de lliurament de la 20a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, en un acte ciutadà obert a tothom a la seu social de l’entitat (plaça Catedral, 8. Girona).

L’acte, que serà conduït per la vocal de Cultura de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Sílvia Musquera, comptarà amb la participació del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull; del president de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Narcís Reverendo; de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; i del vicepresident de la Diputació de Girona Fermí Santamaria.

En el decurs de l’acte es desvetllaran les obres premiades en aquesta vintena edició corresponents a les categories d’Arquitectures, Interiors, Paisatges, Efímers i Més 10. I també es donarà a conèixer el Premi de l’Opinió que han escollit totes les persones que van visitar l’exposició de les obres presentades en els premis d’enguany.

Després de l’acte de lliurament es procedirà a inaugurar l’exposició que aquest any ha estat comissariada i dissenyada per estudi nus, que en aquesta edició, aposta per un format digital mostrant a través d’imatges en gran format les obres arquitectòniques, que seran les protagonistes. Una exposició que ha apostat per un format digital, lligada amb l’acte del lliurament dels premis i que mostra les propostes seleccionades i premiades a través d’una projecció de gran format on les obres arquitectòniques són les protagonistes. Incorpora uns elements modulars que fan de banc i alhora de suport del catàleg de l’exposició que permet aprofundir en cadascuna de les propostes presentades.

A la imatge, un dels projectes presentats en passades edicions.

