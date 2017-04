Llibres d’artista a Arts Libris 2017

anna carreras i auberts

Arts Libris, la Fira Internacional de l’Edició Contemporània és un espai de trobada d’editors i un fòrum centrat en publicacions d’art, fotografia, disseny i l’heterogeni ventall de printed matter creat per artistes dels segles XX i XXI. Tindrà lloc del 21 al 23 d’abril a l’Arts Santa Mònica. Té l’objectiu d’oferir als artistes i als editors un entorn on donar a conèixer les seves edicions i posar-les en contacte amb els col·leccionistes i el públic en general per obrir espais de reflexió sobre la cultura contemporània, vetllar perquè les publicacions dels editors i els artistes siguin presents al circuit internacional, ampliar el mercat de l’edició i, en definitiva, reconnectar les arts i l’edició amb la societat. La presència de 95 expositors nacionals i internacionals es reforça amb la programació expositiva, que pivota sobre les dues exposicions comissariades per Moritz Küng i l’exposició comissariada per Juan Bufill. Paral·lelament a l’oferta expositiva es desplega un extens programa d’activitats en les quals destaquem la celebració de la tercera edició del Simposi Internacional sobre l’Edició del Llibre d’Artista, que enguany està centrat en la reedició, el col·leccionisme i les interseccions amb l’univers del còmic. Està dividit en tres taules rodones en què els principals especialistes debaten sobre el futur de l’edició.

Fun Fan Fest, projecte convidat

El projecte convidat d’aquesta vuitena edició de la Fira Arts Libris serà Fun Fan Fest, un festival i una plataforma de treball que se centren en creatius, col·lectius i organitzacions locals i internacionals que treballen la intersecció entre l’autoedició gràfica i la sonora. Com a festival, ja suma dues edicions: la primera, l’any 2015, realitzada com a projecte pilot a l’Espai Jove Boca Nord, i la segona, el 2016, a la fàbrica de creació Fabra i Coats. S’obre al públic sota el format de fira/mostra, acompanyat per un conjunt d’activitats, com ara exposicions, instal·lacions, espai d’escolta sonora, xerrades i concerts, sempre vinculats a la relació entre gràfica i so de l’edició independent. La presència del Fun Fan Fest com a projecte convidat a l’Arts Libris conflueix en una trobada de projectes que treballen amb l’autoedició i els diversos resultats editorials independents, especialitzada en la feina específica que el Fun Fan Fest porta a terme en els darrers anys: consolidar-se com a plataforma d’investigació i observatori de projectes que es relacionen entre si a partir de la relació entre dos mons, el sonor i el gràfic.

Set edicions

La trobada ja suma set edicions que, anualment, porten a terme una programació expositiva destacable especialitzada en llibres d’artista. Aquesta vuitena mostra tindrà lloc a l’Arts Santa Mònica de Barcelona coincidint amb la festivitat de Sant Jordi. A Madrid, per la seva banda, Arts Libris s’inscriu dins la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 2017, Arco, el passat mes de febrer. Paral·lelament es desplega un extens programa d’activitats, entre les quals cal remarcar el Simposi Internacional sobre l’Edició del Llibre d’Artista, l’Speakers Corner –un espai dinàmic amb una programació continuada de presentacions de projectes i de diàlegs entre els artistes i els seus editors– i alguns tallers destinats a l’aprenentatge dels procediments de creació i edició d’un llibre d’artista. A més, cada any es produeix un exemplar de la Sèrie AL, un projecte editorial compromès amb la realització de llibres d’artista, amb un tiratge limitat que té la col·laboració del prestigiós editor Walther König i la implicació de la Fundació Banc Sabadell, que també atorga el premi Arts Libris.

Mireia Sallarès

Enguany, la convidada és l’artista Mireia Sallarès (Barcelona, 1973), artista llicenciada en belles arts per la Universitat de Barcelona amb estudis de cinema a la New School University i a la Film & Video Arts de Nova York. Els seus treballs estan relacionats amb la sociologia i l’antropologia cultural. Analitzen històries reals de persones i col·lectius d’arreu del món (França, els Estats Units, Mèxic, Veneçuela), amb una predilecció per les dones. Una altra condició per al seu treball és l’estrangeria. Analitza el món com a estrangera, fent servir entrevistes, intervencions en l’espai públic o altres tipus de suport per reflexionar sobre conceptes com ara la veritat, la violència, el plaer, la memòria o l’estatus, des de l’estratègia del documental i el compromís polític.

La vocació d’internacionalització progressiva de la fira es veu reforçada gràcies a l’increment de la presència d’expositors d’arreu del món i al coneixement i l’experiència d’un qualificat equip de comissaris i professionals format per Antonio Zúñiga, un dels editors més coneguts en l’àmbit dels llibres d’artista en l’àmbit nacional i director d’Ediciones Originales; Glòria Picazo, crítica d’art i comissària independent, especialista en llibres d’artista; Mela Dávila i Moritz Küng, comissaris especialistes en llibres d’artista; Horacio Fernández, comissari especialista en fotollibre, i Pedro Torres, comissari i gestor cultural. Una festa fundada i dirigida per l’editora i galerista Rocío Santa Cruz. Aneu-hi!

