Llibres d’art, dibuixos i pintures del últims 20 anys de Grau Garriga a Canals Galeria Museu

Va ser ell qui va introduir la renovació de l’art del tapís, a nivell de tot l’estat espanyol i ho va fer des d’aquesta manufactura i des de la secció artística que ell va dirigir de 1957 a 1970. Allà, s’hi creà l’Escola Catalana de Tapís de Sant Cugat i allà es duria a terme la renovació de l’art del tapís. A més del seu treball amb matèria tèxtil, les seves creacions també es decanten per l’obra pictòrica, treballant molt collage i l’assemblage, on el tèxtil hi té un paper destacat.

Els darrers anys de la seva vida va viure a Saint Mathurin Sur Loire –Angers-,(França). El govern francès li atorgà la distinció de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres i l’any 1985 rebé la distinció Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Les seves obres s’han exposat a tot el món i és present a destacats museus i col·leccions públiques i privades de diferents museus i galeries de diverses ciutats del món, principalment d’Europa i dels Estats Units.