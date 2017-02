“Llengua de Bartolina Sisa” de Donna Huanca a la Galeria Travesia Cuatro

La Galeria Travesia Cuatro del carrer San Mateo, 16 de Madrid presenta del 24 de febrer al 29 d’abril Llengua de Bartolina Sisa de Donna Huanca. Es la primera exposició de l’artista a l’estat. En aquesta ocasió explora el territori del cos en la seva doble condició de superfície i matèria, elements complementaris de què és seveix per construir una arquitectura de moviment i presència. L’obra de Huanca utilitza una cosmètica que té molt de pintura gestual i funciona com a instrument per a la transformació.

A la imatge, detall de Donna Huanca i Prezmek Pyszcek. Muscle Memory. Cortesia de Peres Projects.

Etiquetes: Donna Huanca · Galeria Travesia Cuatro · Llengua de Bartolina Sisa