“Llegible – Visible. Entre el fotograma i la pàgina” a l’Arts Santa Mònica

En el marc d’Arts Libris 2017, l’exposició Llegible – Visible. Entre el fotograma i la pàgina, obre les portes al nivell 2 de l’Art Santa Mònica el 6 d’abril. La mostra es proposa explorar les relacions de continuïtat, complementarietat o dialèctica que s’estableixen entre publicacions d’artista i obres audiovisuals, dos mitjans que han viscut moments d’intens desenvolupament en el context de la creació durant l’últim segle. S’hi reuneixen doncs de forma simultània publicacions, com llibres d’artista, postals i cartel·les, i peces audiovisuals, com pel·lícules i diapositives, que repassen els moments més destacats des de anys 20 fins a l’actualitat, amb una especial atenció en el moviment conceptual dels anys 70 i en la revolució digital des dels inicis del s.XXI.

Amb 25 projectes de 32 artistes internacionals i intergeneracionals, l’exposició il·lustra l’interès dels creadors per entrellaçar i relacionar la pàgina impresa i el document audiovisual, superposant-los fins a gairebé fondre’ls en una única superfície per a la creació. Què passa quan un artista “tradueix” un determinat contingut d’un mitjà imprès a un mitjà audiovisual, o viceversa? Què canvia, què s’altera, què roman quan té lloc aquesta transposició de formats? De quina manera es complementen o es contraposen? Aquesta exposició, comissariada per Mela Dávila Freire, convida a reflexionar sobre qüestions com la seqüencialitat, la narració, la cinemàtica, el pas del temps, el muntatge, la representació del moviment i, en definitiva, la relació entre publicacions i documents audiovisuals, dos dels suports més rellevants sobre els quals s’erigeix el paisatge cultural i social de la nostra època. Alguns artistes internacionals amb presència a la mostra són: Marta Rosler, Chris Marker, Christian Boltanski, Dan Graham, Lawrence Weiner stanley brouwn i William Kentridge. També hi participen els artistes catalans Marcel Pey, Patrícia Dauder, Miralda, Benet Rossell o el col·lectiu Cine Quieto, entre d’altres.

Llegible – Visible. Entre el fotograma i la pàgina es pot veure del 6 d’abril al 28 de maig .

