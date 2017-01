Lizzie Borden presenta al MACBA un nou cicle de cinema

TRAILER: Born in Flames from Cinefamily on Vimeo.

Del 16 al 18 de febrer el MACBA de Barcelona presenta una nou cicle de cinema amb Lizzie Borden.

Lizzie Borden (1958, Detroit) autodidacta, feminista, pionera del cinema queer i lèsbic militant, produeix un conjunt de pel·lícules que desafien les lògiques de l’ordre d’allò establert i amb una riquesa conceptual desbordant. El seu cinema, qualificat com a marginal, underground, independent desafia els relats imperants a les pantalles comercials i te com a teló de fons, l’escena artística, intel·lectual i política de Nova York sota el ritme de la música New wave i Postpunk.

Amb motiu de la reimpressió en 35 mm de la pel·lícula de culte Born in Flames (1983), aquest programa revisita les primeres creacions de Borden: històries que reivindiquen un cinema d’oposició, que desafien les lògiques narratives de l’ordre heteronormatiu i posen en joc una pràctica cinematogràfica entesa com un mitjà d’acció política i productora d’imaginaris feministes, amb un gran marge per a l’experimentació formal.

En la filmografia de Borden destaquen tres pel·lícules en les que és també guionista: la rarament exhibida Regrouping (1976), film feminista en el que la consigna de “allò personal és polític” es torna imatge; Born in flames (1983) el denominat híbrid de gènere radical-lèsbic-afrofuturista-feminista-ciència ficció-vérité; i el documental Working Girls (1987).

A la imatge, Lizzie Borden. Regrouping, 1976. Courtesy of Lizzie Borden and Anthology Film Archives

Etiquetes: Cicle de Cinema del Macba · Lizzie Borden · MACBA