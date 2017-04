L’IVAM presenta “Josep Renau i la Segona República”

L’Institut Valencià d’Art Modern, C/ Guillem de Castro, 118 de València, presenta Josep Renau i la Segona República, que es podrà visitar a la sala de la Biblioteca de l’11 d’abril al 16 de juliol.

Més de 80 cartells, llibres, manuscrits, fotomuntatges o dibuixos integren aquesta mostra que permet conèixer millor la figura de l’artista valencià Josep Renau, i que revisa la seva relació amb Picasso, el seu paper en el Pavelló Espanyol de l’Exposició de París i les seues aportacions estilístiques com a artista.

La mostra comprén la trajectòria del valencià Josep Renau des de 1931 fins a la fi de la contesa civil “amb l’objectiu de mostrar a través de fotografies, llibres, manuscrits i revistes procedents de l’Arxiu Renau i dels fons de l’IVAM el paper de Josep Renau i la seua riquesa artística “, ha destacat el director de l’IVAM. Renau va ser cartellista, il·lustrador, muralista, dissenyador, escriptor i editor de revistes. A més d’aportar novetats estilístiques, va introduir la tècnica del fotomuntatge polític a Espanya.

La conservadora i comissària Irene Bonilla explica que “la mostra revisa els primers anys 30 de la Segona República en què es referma el compromís sociopolític de Renau i s’afilia al Partit Comunista”. A la sala s’exhibeixen els cartells que Renau dissenya per a la productora de cinema independent Cifesa, fundada a València el 1932, amb moderns dissenys com La mujer X (1935), El noveno huésped (1934) o La verbena de la Paloma (1935). També s’inclouen els seus treballs per a la revista anarcosindicalista valenciana Orto en què “apareix per primera vegada un dels primers fotomuntatges a doble pàgina de Renau”, ha puntualitzat Irene Bonilla.

L’exposició també aborda el procés de realització del Guernica, encàrrec de Renau a Pablo Picasso per al Pavelló espanyol. Va ser Dora Maar l’autora de les fotografies que, entre l’1 de maig al 4 de juny de 1937, van recollir l’evolució del quadre. L’última part, està dedicada al seu destacat paper en la protecció i salvaguarda del patrimoni artístic del Museu del Prado i d’altres museus, arxius i biblioteques, abans dels primers bombardejos sobre Madrid.

A la imatge, vista de la mostra “Josep Renau i la Segona República”.

