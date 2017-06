L’IVAM dedica un nou cas d’estudi al fotògraf Robert Frank

L’IVAM Institut Valencià d’Art Modern, carrer Guillem de Castro 118 de València, dedica a partir del 15 de juny de 2017 un nou cas d’estudi al fotògraf Robert Frank.

Es tracta d’un recorregut per la trajectòria artística d’un dels fotògrafs més influents del segle XX que s’inicia amb dues obres dels anys 50, Look, London (1950) i Untitled. Park avenue scene (1950), que se situen al costat d’altres obres de finals dels anys 70, època en què l’artista reprèn la fotografia després d’haver- se dedicat al cinema. “Robert Frank és un inconformista i l’ús que fa de la polaroid, amb imatges brutes o trencades, ajuda a entendre el seu treball”, destaca Sandra Moros.

Frank és un artista que experimenta amb els límits físics de la imatge. En els anys 70 introdueix el llenguatge escrit de pròpia mà en les fotografies i també la pintura, la qual cosa s’explica, segons la comissària, pel fet que les seues dues parelles siguen pintores. Exemple d’açò són obres com Fire to the south, Mabou (1980) o In the Old City of Beyruth. November 18-28th (1991).

En la mostra es projecten dues pel·lícules de la filmografia de Robert Frank, Keep Busy de 1975 i True Story de 2004. Aquesta última és una cartografia de la vida de l’artista, un recorregut pels llocs en els quals viu per a abordar qüestions com el pas del temps, la construcció de la memòria i la mort.

La comissària també ha destacat una “xicoteta joia de l’exposició”: el fotollibre que el New York Times va encarregar a Robert Frank en 1963, titulat Zero Mostel reads a book, un homenatge als llibreters en el qual l’artista construeix la història d’un personatge histriònic a través de fotografies en les quals està molt present la imatge en moviment.

A la imatge, vista de la mostra que l’IVAM dedica al fotògraf Robert Frank.

Etiquetes: IVAM. Institut Valencià d’Art Modern · Robert Frank