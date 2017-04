L’IVAM celebra el Dia del Llibre amb l’activitat ‘Llegir a l’IVAM’ i una acció de bookcrossing

El proper 23 d’abril l’IVAM, c/Guillem de Castro, 118 de València (Spain) celebra el Dia del Llibre amb l’activitat ‘Llegir a l’IVAM’. Des de les 11h fins a les 14h els visitants podran portar un llibre de casa o prendre-ho prestat de la biblioteca de l’IVAM per llegir en un espai singular i envoltats d’obres d’art.

A aquest efecte el museu habilitarà zones de lectura patrocinades per Gandia Blasco a la galeria 5, que acull l’exposició Perduts a la Ciutat, ia l’esplanada exterior de l’IVAM. Es tracta d’una iniciativa organitzada conjuntament pel museu i la revista digital El Hype amb l’objectiu d’apropar la lectura a la ciutadania d’una forma amena i divertida.

La biblioteca de l’IVAM, que compta amb més de 47.000 documents i està especialitzada en art modern, també participa aquest any en una acció de bookcrossing. El bookcrossing es defineix com un ‘club de llibres global’, regit per tres senzilles regles, conegudes com les tres erres: read (llegeix), register (registra), release (allibera). Per novè any consecutiu i juntament amb altres 57 biblioteques de museus i centres d’art de tot Espanya, la biblioteca de l’IVAM alliberarà volums de diferents disciplines, identificats amb el símbol internacional d’aquesta iniciativa i personalitzats per a l’ocasió amb el logotip del museu.

La biblioteca de l’IVAM ha previst posar en circulació llibres i catàlegs d’art amb la intenció que els qui els recullin gaudeixin de la seva lectura i tornin a alliberar-los en un altre punt diferent del món. D’aquesta manera les biblioteques dels museus se sumen a l’esforç per al foment de la lectura i, més en concret, en la difusió del coneixement de les diferents disciplines culturals.

Amb motiu del Dia del Llibre, des del dia 23 fins al 30 d’abril, tots els visitants que adquireixin un volum a la llibreria Dadà de l’IVAM rebran com a obsequi un catàleg d’art editat pel museu.

A la imatge, dia del llibre a l’IVAM.

Etiquetes: Dia del llibre · IVAM