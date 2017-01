L’IVAM augmenta en un 15 per cent el nombre de visitants

L’IVAM ha continuat creixent en nombre de visitants en 2016 amb un total de 123.144 visites, cosa que suposa un increment del 14,42% respecte al 2015. Cal destacar que aquestes dades coincideixen amb un any en què entraren en vigor les noves tarifes d’entrada general, que passaren de 2 a 6 euros a partir de l’1 de setembre, i on es va ampliar el temps de visita gratuïta al museu. Si s’estableix una comparativa amb les xifres de visitants del 2014 (72.794), el creixement en aquests dos anys es de vora el 70%.

D’altra banda, del total de visites de l’any passat, el públic assistent a l’àmplia oferta d’activitats culturals del museu, entre conferències, visites guiades, recitals d’òpera en directe, etc. ha sumat 17.081 persones. Respecte a les activitats pedagògiques, tallers escolars i familiars, el nombre d’assistents ha augmentat un 25% respecte de l’any anterior, amb 11.698 participant. Tot gràcies al suport econòmic de la Fundació Obra social “La Caixa”.

Entre gener i desembre de l’any passat, l’IVAM va inaugurar un total de 12 exposicions temporals, dues més que l’any anterior: Harun Farocki. El que està en joc; Entre el mito i l’espant. El Mediterrani com a conflicte; Performance, respiración artificial, Eco oscuro; Caso de estudio. Fotografia documental als Estatst Units. Anys 30; Perdidos en la ciudad. La vida urbana en les col·leccions de l’IVAM; VLC. València línia Clara; Boltanski. Départ-Arrivée; Ignacio Pinazo i les Avantguardes. Afinitats electives; Lost in transition_Un poema performatiu de Cabello/Carceller; Fake. No és veritat, no es mentida; Caso de estudio. Richard Hamilton. Objectes, interiors, autoretrats i gent; Cercle íntim. El món de Pepe Espaliú. Mostres com la del Fake, Farocki, Boltanski o Pepe Espaliú han tingut una àmplia cobertura als mitjans nacionals i internacionals, tant generalistes com d’informació especialitzada, com ara Artforum o Art in America. De fet, més d’una publicació ha assenyalat l’exposició sobre les veritats i les mentides en l’art com una de les propostes artístiques més interessants del 2016 al nostre país.

