Literatura i aquarel·la al març als 4 gats

annaïs miró

Dins els actes del 120è aniversari de la fundació del mític restaurant Els 4 gats de Barcelona, al carrer de Montsió, 3 de Barcelona, l’entitat ha decidit omplir el mes de març amb una interessant combinatòria entre literatura i aquarel·la. El dia 5 de març de 2017l’escriptora i comunicadora Empar Moliner llegirà -i farà de narradora- del conte solidari. Per la seva banda, l’aquarel·lista Joan Tharrats exposa la seva obra al restaurant del dia 6 al 26 de març de 2017. 4 Gats va ser inaugurat el 12 de juny de 1897 i des del primer moment es va convertir en un epicentre de la cultura catalana i germen del modernisme. Noms il·lustres com Ramon Casas, Pablo Picasso, Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo o el fundador, Pere Romeu, es van comptar entre els seus clients. Per celebrar els seu 120è aniversari, el restaurant 4 gats ha organitzat tota una sèrie d’actes que es vinculen amb l’essència cultural que va impregnar l’espai des d’un primer moment. Empar Moliner és una escriptora i periodista catalana que escriu en català i en castellà. Les seves obres es caracteritzen pel sentit de l’humor i una visió crítica de la societat contemporània i les seves contradiccions. Joan-Josep Tharrats i Vidal (1918, Girona- 2001, Barcelona) va ser un dels fundadors de la revista Dau al Set i l’encarregat de la seva publicació. Les seves obres estan incloses en els fons artístics dels museus més prestigiosos, tals com: MoMA, Museo Reina Sofía i Guggenheim de Nova York. Representante de l’art informalista va impulsar propostes surrealistes. L’any 1954 va realitzar les Maculatures, composicions abstractes sorgides de la combinació de diverses tècniques d’estampació. Sense allunyar-se dels trets essencials de la seva pintura, la seva obra va passar per una etapa en què el traç i el gest van tenir un gran protagonisme (Oemathion, 1960), i posteriorment per una altra, que abstaria la resta de la seva trajectòria, en què la presència de circumferències serveix per suggerir una mena de paisatgisme còsmic o sideral (Paisatge astral, 1973).

Etiquetes: 4 Gats · Empar Moliner · Joan Tharrats