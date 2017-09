Lita Cabellut inaugura els nous Espais Volart de la Fundació Vila Casas

Lita Cabellut torna a la Fundació Vila Casas quatre anys després de la primera gran exposició de l’artista a l’Estat espanyol, que tingué lloc a l’Espai Volart 2. Aquesta tardor, una de les artistes més cotitzades del país, inaugura espai expositiu amb aquesta mostra retrospectiva que ocuparà tota la superfície dels nous Espais Volart. Cabellut és una de les artistes contemporànies més aclamades del món, amb presència a Nova York, Hong Kong, Londres, París, Berlín i Dubai.

“Retrospective” reuneix obres dels darrers anys organitzades en diverses sèries compreses entre els anys 2008 i 2017: “Ethics” (2017), “Disturbance” (2015), “Blind Mirror” (2015), “Tempus & Divine” (2015), “Black Tulip” (2014), “Dried Tear” (2013), “After the Show” (2013), “Camaron” (2011), “Memories wrapped in gold paper” (2012), “Coco” (2011), “Frida” (2011), “Madness and Reason” (2010), “Installation” (2010), “State or grace” (2010), “Country life” (2009) o “Dillusion” (2008) en serien les principals. La mostra, ideada i dirigida per l’artista i Antoni Vila Casas -qui ha declarat en nombroses ocasions l’admiració que li desperta la pintura de Cabellut- es podrà visitar fins al 27 de maig de 2018.

Segons Daniel Giralt-Miracle, autor del text “El bell i el sinistre: confrontacions dialèctiques” que introdueix el catàleg: “Lita Cabellut és una creadora molt fèrtil i aquesta exposició només recull una part de la quantiosa obra que ha produït en l’última dècada, una obra peculiar, que no deixa indiferent, que no saps com qualificar tècnicament i que no renuncia a la lletjor o al kitsch, però que sens dubte és personal i contundent, com ella mateixa”.

Complementant l’exposició, s’han previst diverses activitats entorn del pensament i l’art contemporani. Per una banda, els Diàlegs per a [des]cobrir l’obra de Lita Cabellut, quatre taules rodones amb diversos convidats que aportaran la seva visió sobre l’obra de l’artista. Els dos primers diàlegs aniran a càrrec de personalitats com Albert Serra, Albert Lladó, Benedetta Tagliabue, Ferran Sáez, Joana Ortega o Josep Maria Pou; paral·lelament, també s’han previst una sèrie de visites guiades.

Etiquetes: Espais Volart · Fundació Vila Casas · Lita Cabellut