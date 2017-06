Lio Malca presenta exposició de Keith Haring a La Nau

annaïs miró

Tokyo Pop Shop, Untitled (DV8), Channel Surf Club – Knokke y Untitled (Headstand) són les quatre obres monumentals de la mostra Keith Haring in Ibiza, a partir del 1 de juliol de 2017 fins el 30 de setembre de 2017 a La Nave, Eivissa. El col·leccionista d’art i mecenes novaiorquès Lio Malca presenta una exposició excepcional de l’artista americà Keith Haring l’estiu de 2017 a La Nave Salinas, espai expositiu especialitzat en la creació contemporània d’avantguarda inaugurat l’any 2015 en l’entorn del Parc Natural de Ses Salines, a l’illa d’Eivisssa. La mostra reuneix peces icòniques i representatives com Pop Shop Tokyo (1988), localitzada i adquirida per Lio Malca a Àmsterdam l’any 2004. Keith Haring va desenvolupar desarrolló l’amor pel dibuix de ben petit, aprenent les nocions bàsiques de les caricatures del seu pare i la cultura popular al seu voltant, com Walt Disney i el Dr. Seuss. Haring es va traslladar a Nova York el 1978, on es va matricular a l’Escola d’Arts Visuals (SVA). Va experimentar amb la interpretació, el vídeo, la instal·lació i el collage, mantenint sempre un fort compromís amb el dibuix. L’any 1980 va començar a utilizar la ciutat com la seva pròpia tela, primer amb guix per crear els seus dibuixos en les estacions de metro de Nova York i després passar a intervenir i exposar murals en espais públics i clubs nocturns, galeries d’art i museus de tot el món. Va morir als 31 anys. L’art de Haring, amb el seu estil enganyosament simple i els seus temes més profunds d’amor, mort, guerra i harmonia social, continuen atraient l’espectador generació rere generació.

