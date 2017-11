L’infinit de Maselli al Museu de la Universitat de Navarra

annaïs miró

Del 8 de novembre de 2017 al 15 d’abril de 2018, el Museu de la Universitat de Navarra, al campus universitari de Pamplona, acull l’exposició Infinito artificial del fotògraf argentí Fernando Maselli. L’artista reflexiona sobre el concepte estètico del sublim, i ho fa a través d’imatges de paisatges muntanyencs encara verges, no trepitjats per l’home. En un concepte lligat a les teories de Burke i Kant sobre el sensible i l’espiritual, que va més enllà del bell, els seus paisatges entronquen amb tota la tradició artística que supeditava l’home a la immensitat de la natura. Les seves fotografies transmeten una sensació d’infinit, aconseguida de manera artificial a través de muntatges amb la repetició d’elements que recreen un paisatge idíl·lic, però inventat, en el qual predominen les vistes grandiloquents, que afronten la majestuositat de la natura. L’obra fotogràfica de Fernando Maselli explora els diversos aspectes del formalisme, aprofundint en l’estètica i el concepte com a valors primordials. L’eix principal de la seva investigació actual gira entorn del concepte de Sublim, el temor contingut davant la bellesa dels paisatges abruptes. Un treball que es perfà com un viatge en solitari cap a la immensitat amb contínues referències a la pintura clàssica, a la literatura, la filosofia i l’estètica.

Etiquetes: Fernando Maselli · fotografia · infinit · Museu de la Universitat de Navarra