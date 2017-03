L’infern nazi de Joaquim-Amat Piniella arriba al Teatre Municipal

El Teatre Municipal de Berga, Ronda de Queralt 15, presenta del 18 al 27 de març l’exposició “K.L. REICH. La veu de l’infern nazi”.

Es tracta d’una mostra itinerant comissariada per Joaquim Aloy que van impulsar l’Ajuntament de Manresa i el Memorial Democràtic per a commemorar el centenari del naixement de l’escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella (1913-1974) i el cinquantè aniversari de la publicació de la novel·la K.L. Reich, l’any 1963, que relata l’experiència de l’autor al camp de concentració de Mauthausen. K.L. Reich és considerat un dels principals exponents de la literatura concentracionària, al costat d’obres d’autors com Primo Levi, Robert Antelme, Imre Kertész i Jorge Semprún.

El dia 19 de març la companyia Tràfec Teatre representarà al mateix Teatre Municipal de Berga l’obra Assaig T4, un espectacle que parteix de l’alliberament dels camps nazis i escenifica el llarg camí que van haver de fer els supervivents per tornar a casa.

A la imatge, fotografia de la mostra “K.L. REICH. La veu de l’infern nazi” al Teatre Municipal de Berga.

Etiquetes: Joaquim Amat-Piniella · Teatre Municipal de Berga