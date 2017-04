L’infern de Ramón Maiden a La Fiambrera

annaïs miró

Del 21 d’abril al 3 de juny de 2017, La Fiambrera Art Gallery de Madrid presenta l’exposició See You In Hell de Ramón Maiden. Serà la primera gran exposició de Ramón Maiden a Espanya, en què l’artista fa un recorregut complet per la seva feina, les seves temàtiques, i les seves estètiques més habituals. Així, a manera de retrospectiva, es reuneixen sota aquest inquietant títol (ens veiem a l’infern) estampes barroques, romàntiques, modernistes, o d’estil art decó, sobre les quals l’artista intervé amb bolígraf o tinta xinesa per oferir-nos noves lectures, noves reflexions, i nous missatges sobre temes com la religió, la moral, o la injustícia. See You In Hell reuneix més de 40 peces, originals i obra editada, seleccionades pel propi artista per mostrar una visió general del seu univers. Algunes porten temps acompanyant l’artista per les seves moltes exposicions pel món, però d’altres estan realitzades especialment per a la mostra. El títol, escollit per Maiden, ens convida a trobar-nos amb ell a l’Infern, lloc cru i inquietant ple de pecat i extrems, on sembla que Maiden es troba molt còmode. En les seves intervencions hi ha passió, denúnica, i la intenció de crear controvèrsia i moure consciències, en especial sobre la moral tradicional i les injustícies socials. Nascut a Barcelona el 1972, Ramón Maiden és un artista autodidacte que viu i treballa en vàries ciutats del món, entre elles Nova York, la que considera la seva segona casa. L’editorial Graffito Books ha publicat una primera antologia de la seva obra a “Inking the borders of heaven and hell. The extraordinary art of Ramon Maiden” (Entintant la frontera entre el cel i l’infern. L’extraordinari art de Ramón Maiden).

Etiquetes: infern · La Fiambrera Art Gallery · Ramón Maiden · tatuatge