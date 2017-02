L’indret magnètic i l’interès dels més petits per l’art a l’Espai ARTenOBERT

annaïs miró

El dia 4 de març de 2017, al carrer Torrijos, 68 de Barcelona l’espai ARTenOBERT prepara una jornada d’activitats en família per potenciar les experiències creatives. A partir d’un any, els més menuts podran activar els processos de l’art contemporani acompanyats per Alba Mayol, una artista educadora que els animarà a aprendre, a crear, a imaginar i a participar. L’indret magnètic és una proposta entorn de les percepcions sensorials que ens apropen al que és màgic i oníric. Un recorregut de tres punts on trobar amagatalls, miralls, llums, textures i sons que evoquen les experiències dels parcs d’atraccions. El preu de l’activitat és de 3 euros per persona.

Etiquetes: "Infants" · ARTenOBERT · indret magnètic