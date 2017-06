Lina Vila mostra el seu jardí a La Casa Amarilla

La Galeria-llibreria La Casa Amarilla, Passeig de Sagasta 72 de Saragossa presenta a partir del 6 de juny la mostra La tinta i l’herba de Lina Vila.

Per a la seva exposició a La Casa Amarilla Lina Vila ha pintat un jardí per celebrar la memòria del seu pare, Pere Vila, que li va ensenyar a apreciar la naturalesa i les plantes. El seu hort era el seu paradís. Ara aquell hort és l’espai utòpic de Lina Vila. Els jardins, ha escrit Santiago Beruete, ens parlen de la nostàlgia del que una vegada va ser i del que mai podrà ser, de tal manera que la passió que els éssers humans han sentit al llarg de la història per construir jardins, es fonamenta en el desig d’evadir-se la realitat i en l’anhel de retornar a la natura. Lina Vila sent benestar i equilibri al jardí de casa seva i en el desig de fer permanents aquests sentiments, ho pinta.

A la imatge, obra de Lina Vila.

