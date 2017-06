L’impressionisme de Raúl O. Dell’Angélica a l’Sky Gallery

annaïs miró

Del 6 al 30 de juliol de 2017, la Sky Gallery Arts, al carrer Cabestany, 10, de Barcelona, acull l’exposició Impresionismo de l’artista Raúl O. Dell’Angélica Roatta. Artista complet i multifacètico, Raúl O. és el pintor que recrea la realitat quotidiana o el món de la imaginació, en una suma de materials, formes i colors així com en les seves pintures a l’oli. Són algunes de les tècniques que desenvolupa amb una habilitat increïble. L’obra que realitza darrerament està plena de colors, amb una pinzellada molt lliure que li concedeix gran vitalitat i frescor. La seva obra d’art forma part dels seus moments i les seves sensacions. L’artista dedica el seu temps a visitar i conèixer els mestres renaixentistes del Museo del Prado de Madrid, i del Museo d´Orsay a París; observa detingudament les obres, dedicades al paisatgisme, bodegons i fa un gir en la seva pintura quan se sent captivat per les obres dels mestres impressionistes. Com deia Jean Cocteau, la literatura i l’art actuals són com el Jazz, un cóctel on s’hi amalgamen els colors de forma aleatòria. El Doctor Dell´Angélica va començar a pintar aquest estil que li cridava l’atenció. Va preguntar-se si ell podria fer alguna cosa semblant i va copiar Van Gogh. En veure que li sortia bé, va seguir amb altres impressionistes.

