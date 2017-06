L’il·lustrador Page Tsou exposa al Museu ABC

annaïs miró

Del 28 de juny al 15 d’octubre, el Museu ABC del Dibuix i la Il·lustració, al carrer Amaniel, 29, de Madrid, acull l’exposició Hide-and-seek de l’artista Page Tsou. L’il·lustrador taiwanès Page Tsou, que exposa per primera vegada la seva obra a Espanya, és conegut internacionalment per haver realitzat treballs creatius per a prestigioses marques com Gucci, Johnny Walker o Montblanc i, per descomptat, pels seus treballs com a il·lustrador de llibres infantils. Les seves obres són una fusió de tècniques en què s’aprecien influències del còmic japonès, l’art urbà i la pintura tradicional oriental. Un univers artístic complex —més proper a la sofisticació europea que a l’exotisme asiàtic malgrat el seu domini de la tinta xinesa— en què es barregen motius atemporals i un continu afany de ruptura amb el que s’ha establert prèviament. A la mostra hi recrea un món oníric, de vegades inquietant i sempre enigmàtic, on els seus missatges amaguen lectures diverses —la influència de René Magritte està patent en tota la seva obra—. El títol de la mostra és en ell mateix un joc de paraules. Li agrada dibuixar incloent senyals ocults i diferents significats. La majoria de les seves obres són llibres il·lustrats en què s’hi tracten temes seriosos envoltats de la innocència i la diversió dels nens.

