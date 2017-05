“Ligth & Lines” de Mónica Trastoy a la Galeria Balaguer

La Galeria Balaguer de Barcelona presenta fins al 30 de juny Ligth & Lines.

Sota el títol Ligth & Lines la Galeria Balaguer de Barcelona presenta una selecció dels treballs més recents de l’artista Mónica Trastoy. Light & Lines és el títol d’una instal·lació de Trastoy en què les parets s’utilitzen com un suport per a l’elaboració d’una imatge en relació amb l’arquitectura. Interessada a traçar línies per idear espais que canviïn la percepció d’un lloc, Mónica Trastoy parteix del dibuix tot reivindicant la seva presència per si mateix. En l’obra de Trastoy, el dibuix supera les fronteres de l’esboç per esdevenir una obra acabada des de la pròpia execució material. “Per a mi ho és tot, l’estructura, la carcassa, l’essencial i imprescindible”, expressa Trastoy. D’aquesta manera la paret s’utilitza com una prolongació del quadre, a manera de pintura expandida, fent que l’espectador observi l’espai i participi activament, establint recorreguts visuals subjectius. De la mateixa manera, la llum articula la percepció del volum sobre l’espai perfilant les formes que s’han de destacar, i en algunes obres la llum també és utilitzada des de l’interior de les peces per mostrar dibuixos que d’una altra manera serien imperceptibles a certa distància.

