“Lifeline” de Mariana Cook, a l’OFF de PhotoEspaña

El 30 de maig s’inaugura a Ivorypress, Lifeline, la primera exposició individual a Espanya de la fotògrafa nord-americana Mariana Cook (Nova York, 1955), que també forma part del Festival Off de PHotoEspaña. L’exposició mostra quaranta fotografies seleccionades entre els centenars d’imatges que va realitzar l’artista entre 1999 i 2015 com a part de la seva sèrie Close at Hand, per a la qual va fer una fotografia cada dia, d’objectes, formes o abstraccions de la llum que li resultaven commovedores. Cook treballa exclusivament amb una càmera de mig format, amb la qual fa fotografies en blanc i negre que revela ella mateixa.

Tot i que Cook és més coneguda pels seus retrats, l’obra exposada representa la seva silenciosa contemplació de la matèria i l’essència. Moltes de les fotografies seleccionades per a aquesta exposició van ser realitzades durant els últims deu dies de vida de la seva mare. Cook explica que “la llum és el que m’inspira a l’hora de fer fotografies i és per al que viu. La llum representa la vida”. Holding Hands és l’única imatge figurativa inclosa en l’exposició; plasma l’última vegada que l’artista va agafar de la mà a la seva mare. Juntament amb l’exposició, Ivorypress ha publicat un llibre epònim que conté totes les obres presentades a l’exposició a més d’una introducció de la poeta reconeguda mundialment, Jorie Graham.

Lifeline s’inaugura el 30 de maig a 2/4 de 8 del vespre a Ivorypress (carrer del Comandante Zorita 48) de Madrid, amb la presència de l’artista. Resta oberta al públic fins el 15 de juliol de 2017.

Etiquetes: Ivorypress · Lifeline · Mariana Cook