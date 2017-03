L’ICUB digitalitza més de 600.00 documents d’interès patrimonial

L’Institut de Cultura de Barcelona, ha dut a terme un procés de digitalització intensiva al participar al programa BCN Open Challenge 2015, promocionat i subvencionat per Barcelona Activa. El programa contemplava diverses línies d’actuació destinades a promoure la innovació, la dinamització econòmica i l’ús de les darreres tecnologies de la informació.

La línia liderada per l’Institut de Cultura de Barcelona consistia a digitalitzar documents d’interès patrimonial conservats a les col·leccions dels museus municipals per fer-los consultables en línia de manera gratuïta i sense limitació d’accés. L’objectiu era, doncs, aconseguir el màxim de patrimoni documental d’interès a la xarxa per poder difondre i compartir.

En la digitalització de més 600.000 documents -impresos, correspondència, fotografies, manuscrits, llibres, revistes, estampes- de gran interès patrimonial, han participat el Museu del Disseny, el Museu Etnològic, el Museu Frederic Marès, el Museu d’Història de Barcelona, la Col·lecció filatèlica Ramon Marull/Gabinet Postal, el Servei d’Arqueologia de Barcelona, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, l’Arxiu Històric de la Ciutat, la Biblioteca Pública Arús, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, l’Institut Botànic de Barcelona i Museu de la Música de Barcelona. També s’ha convidat a participar a l’Arxiu de l’Hospital de Sant Pau i a l’Arxiu Contemporani de Barcelona.

Els criteris de selecció de les propostes presentades pels centres han estat la singularitat i vàlua de la proposta, l’estat físic i de conservació dels documents, la situació legal en matèria de drets d’autor i els fons documentats. La previsió és que a principis de l’any 2018 tots els documents digitalitzats estiguin disponibles en línia per a la ciutadania.

A la imatge, el Museu Frederic Marès ha participar en aquest projecte.

