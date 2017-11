L’Hotel Eurostars Bcn Design 5 * presenta una esxposició de Katy Pastor

L’Hotel Eurostars Bcn desgin 5 * presenta la exposició Divertimentos, de l’artista Katy Pastor. La inauguració tindrà lloc el 9 de novembre a les 19.00h i comptarà amb al presència de l’artista.

L’exposició és el resultat del treball realitzat amb objectes de rebuig trobats en diferents llocs i que sol deixar gairebé en els estat en què els troba, aplicant alguns tocs de color per potenciar les característiques que li inspiren per convertir-los en rostres divertits, enfadats, soprendidos, curiosos, que conversen, etc. Aquestes peces artístiques es completen amb tècniques mixtes en els fons que les acompanyen.

L’exposició romandrà a l’Hotel Eurostars Bcn Design 5 * fins el 18 de gener de 2018.

Etiquetes: Eurostars Bcn desgin 5 * · Katy Pastor