L’homenatge del riu d’Ainara Erentxun a l’Arteko

A partir del 24 de març, la Galeria Arteko, al carrer Iparraguirre, 4, de Sant Sebastià, acull l’exposició URUMEA d’Ainara Erentxun, dins el cicle “El río, su entorno y las estaciones”. Urumea mostra part del treball que ve realitzant la seva autora al voltant del riu des de l’any 2000. Els quadres es van treballant lentament, supeditant-se a l’especificitat de les estacions, a la llum diferent de les hores del dia, a les marees i als canvis climàtics. Per això i per intervencions humanes com l’enderrocament i la nova construcció d’edificis i la tala d’arbres, el paisatge canvia constantment i els temes resulten infinits, donant lloc a nous motius susceptibles de ser representats. Som davant un homenatge a Donòstia des de l’art contemporani: Arteko Galeria dedica l’any 2017 a Donòstia amb noves propostes mensuals: diversos enfocaments ens mostren la ciutat des de l’art i els artistes. Ainara Erentxun va néixer a Caracas l’any 1955, i és arquitecta de formació. Va rebre del seu pare, el pintor Eloy Erentxun, els seus primers coneixements de pintura. Des d’aleshores ha seguit aprofundint en la pintura tant de manera autodidacta com participant en diversos tallers de pintura impartits pels mestres del realisme: Juan José Aquerreta, Antonia López García, José María Mezquita i María Moreno.La fisonomia actual de la desembocadura del riu Urumea és molt diferent a com era en altres temps. Llavors era molt ampla, entre els monts Ulía i Igeldo, Urgull era només un illot que sorgia en el centre i les aigües discorrien per gran part de l’actual Gros i la totalitat d’Amara nuevo, formant aiguamolls i terrenys pantanosos. El riu Urumea sol registrar les crescudes més grans a la tardor i a principis d’hivern, produint ocasionalment algunes innundacions a Hernani, Astigarraga i en el barri donostiarra de Martutene. En tenir una conca petita i pocs quilòmetres de recorregut el seu cabal pot variar ràpidament, poc pujar de nivell en poques hores i si en uns quants dies no es produeixen precipitacions pot baixar considerablement.

