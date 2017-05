L’exposició “Un immens joc d’energies” o set instal·lacions sobre l’ecologia

El Centre del Carme de València acull Reinventar el possible. Accionar l’imaginable, un cicle de quatre exposicions que té com principal objectiu constituir-se com a programa d’investigació, creació, exposició i debat al voltant del pensament ecològic, no sols ambiental, sinó també polític i subjectiu. Inspirat en gran part pel text publicat en la dècada de 1980 per Félix Guattari i titulat Les tres Ecologies, aquest cicle d’exposicions ens introdueix al pensament de les problemàtiques ambientals en relació a les formes de vida i de la societat contemporània.

La primera exposició del cicle es titula Un immens joc d’energies i compta amb la participació d’artistes de prestigi internacional com a Úrsula Biemann, Pedro Neves Marqués, Marco Ranieri, Milena Bonilla o Pedro Barateiro, a més dels reconeguts artistes espanyols, Lorenzo Sandoval i l’alacantí Moisés Manyes. A través de set instal·lacions, l’exposició Un immens joc d’energies converteix l’espectador en un explorador que transita per un bosc d’idees on és difícil distingir on comença i on acaba la mà de l’home.

Segons el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, “ciència i art es donen la mà en el primer projecte que invita un comissari independent a programar una sala del Centre del Carme durant un any. Amb esta exposició posem en marxa un projecte innovador que brinda una important oportunitat al comissari seleccionat fent del Centre del Carme, un centre viu”.

L’exposició, comissariada per Juan Luis Toboso s’inaugura coincidint amb la celebració a nivell mundial del Dia dels Museus. Pérez Pont explica que “el Consorci de Museus celebra el Dia dels Museus inaugurant les exposicions resultat de les primeres convocatòries públiques Escletxes, 365 dies VLC i V.O. Amb això volem posar de manifest la democratització de la cultura des de les institucions públiques en este dia tan especial per a la comunitat museística internacional”. Segons Toboso, “les quatre exposicions giren entorn de la idea que hem modificat el cicle de la naturalesa de tal manera que ja és irreversible. El ser humà ha modificat el cicle de la naturalesa per tant ja no la veiem com una font de recursos sinó com un ser domesticat”.

Etiquetes: Centre del Carme