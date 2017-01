Del 28 setembre 2016 al 15 de gener del 2017, 322.157 visitants van passar per les portes del Grand Palais de París per visitar l’exposició Hergé. L’esdeveniment, organitzat per Moulinsart i RMN – Grand Palace, va delectar l’audiència. També va ajudar a revelar altres facetes del talent d’Hergé, la seva relació amb l’art contemporani, la seva trobada amb Andy Warhol i Jean-Pierre Raynaud i les seves pròpies creacions en el camp de la pintura abstracta.

