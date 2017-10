L’exposició de “Björk Digital” finalitza la seva estada al CCCB

El dia 22 d’octubre tanca portes al CCCB l’exposició Björk Digital, que ha rebut prop de 37.000 visitants des que es va inaugurar el passat 14 de juny 2017.

Björk Digital és una exposició immersiva de realitat virtual que presenta els treballs digitals i de vídeo fruit de la col·laboració d’aquesta icònica artista islandesa i alguns dels millors programadors i artistes visuals del món. La mostra, que arriba al CCCB després del seu pas per Tòquio, Sidney, Montreal, Reykjavík, Londres i Los Angeles, suposa una ocasió única per visitar l’exposició al nostre país.

Björk Digital, coproduïda pel CCCB, Sold Out i DG Entertainment en associació amb Sónar, no és una exposició convencional sinó un entorn immersiu de realitat virtual. Al llarg dels seus apartats, presenta diversos treballs que la islandesa ha realitzat en col·laboració amb artistes com Michel Gondry, Spike Jonze, Alexander McQueen, Nick Knight, Stephane Sedanaoui, o els més recents Jesse Kanda, Andrew Thomas Huang, Warren du Preez i Nick Thornton Jones.

La mostra combina performance, cinema, instal·lació, vídeo i interacció, i inclou diverses peces audiovisuals produïdes amb l’última tecnologia en el camp de la realitat virtual.

Etiquetes: Björk Digital · CCCB