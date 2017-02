“L’Èxode d’un poble” al Museu de l’Exili

De l’11 de febrer al 30 d’abril el MUME, Museu de l’Exili de la Jonquera presenta l’exposició L’èxode d’un poble. La retirada a la Vall de Camprodon i Prats de Molló.

L’exposició, organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Camprodon i el Centre d’Estudis “La Retirada” de Camprodon, il·lustra, a partir d’imatges, breus explicacions i cites bibliogràfiques, les dures escenes dels exiliats republicans que l’hivern de 1939 recorrien centenars de kilòmetres per arribar a territori nordcatalà i francès. La mostra s’ha presentat com un homenatge a totes les persones que van viure i patir en primera persona els efectes de la Retirada i fa un repàs dels moments en què militars i famílies senceres van emigrar cap a l’altre banda dels Pirineus a partir de la caiguda de Barcelona en mans dels franquistes durant la Guerra Civil espanyola. Es calcula que entre el gener i el febrer del 1939 unes 500.000 persones van travessar els Pirineus per l’Alt Empordà, la Cerdanya i el Ripollès en busca de refugi a terres nordcatalanes i franceses, d’aquestes, algunes desenes de milers ho van fer pels Colls de la Vall de Camprodon.

Les escenes d’aquells dies tràgics varen ser captades pel farmacèutic de Prats de Molló André Alis, que amb la seva càmera va poder fotografiar el terrible espectacle d’un èxode mai vist a la Vila de Prats.

L’exposició fotogràfica anirà acompanyada d’una mostra del material abandonat per soldats i civils a les muntanyes de la Vall de Camprodon, i que Lluís Bassaganya ha recollit resseguint els camins utilitzats per creuar la frontera.

Etiquetes: Ajuntament de Camprodon · Centre d'Estudis La Retirada · L'Èxode d'un poble · Museu de l'Exili de La Jonquera