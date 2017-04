L’evolució de la cuina catalana al Museu de la Mediterrània

El Museu de la Mediterrània presenta del 28 d’abril al 5 de juny l’exposició Els paisatges a la taula a l’Espai Baix Ter, c/ Ullà, 27-31 de Torroella de Montgrí . Aquesta mostrarà com la globalització ha transformat la nostra manera de produir i consumir, i com ha afectat en la varietat de productes que actualment trobem a les nostres taules.

“La cuina d’un país és el seu paisatge posat a la cassola”, va dir l’escriptor Josep Pla. I és que fins fa escasses dècades les nostres taules s’omplien, amb més o menys abundància, i amb més o menys diversitat, dels aliments produïts en el nostre territori.

La Xarxa de Museus d’Etnologia –que lidera el Museu d’Història de Catalunya– presenta la seva primera exposició, Els paisatges a la taula, de caràcter itinerant, amb l’objectiu de mostrar l’evolució de la gastronomia catalana al llarg de la història. L’exposició, ens apropa a la gran varietat de recursos que ha caracteritzat la cuina del nostre país, reflex de la diversitat geogràfica del territori. També fa referència a la pèrdua important del coneixement local i tradicional provocada per la globalització, així com la modificació dels aliments que trobem als mercats i botigues i, per tant, els canvis produïts a les varietats dels productes i sabors de la nostra cuina.

A través de cinc àmbits diferents, l’exposició intenta comprendre de quina manera es retroalimenten els conceptes de paisatge i taula per tal d’articular i mantenir el patrimoni alimentari a Catalunya. Com a conclusió, s’hi podrà veure un documental realitzat a partir de diverses converses entre productors i elaboradors de cada territori, fruit del treball de camp dut a terme per a fer l’exposició.

A la imatge, cartell de la mostra “Els paisatges a la taula”.

