L’Eufònic Urbà porta a l’Arts Santa Mònica treballs creats a les Terres de l’Ebre 

La relació bidireccional que des del punt de vista de la creació artística s’ha consolidat els últims anys entre les Terres de l’Ebre i Barcelona es tornarà a manifestar a finals d’aquesta setmana però en sentit invers: de Sud a Nord, podríem dir. Així, si divendres passat s’inaugurava a Amposta, a Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre, l’exposició col·lectiva, Real Time. Art en temps real, produïda per l’Arts Santa Mònica el 2016; aquest dia 2 de febrer l’Eufònic Urbà traslladarà l’esperit ebrenc al Centre d’Art de les Rambles de Barcelona a través d’una selecció de les millors actuacions audiovisuals, propostes creades en residència artística a Balada el passat estiu i accions sonores i instal·lacions comissariades en l’última edició del festival ebrenc.

Concretament, en aquesta ja quarta edició de l’Eufònic Urbà a l’Arts Santa Mònica, que es celebrarà del 2 al 4 de febrer, es podran veure els resultats de les residències artístiques que dins la cinquena edició d’Eufònic es van gestar a la residència d’artistes de Balada, algunes de les quals molt vinculades al paisatge del Delta. Com la de l’artista sonor canari Atilio Doreste, que dins la seua peculiar deriva creativa va fer sonar maquinària agrícola i objectes abandonats enmig del paisatge d’arrossars del Delta; la el lleidatà Ferran Lega, que presenta una videoinstal·lació feta a partir d’una guitarra Telesforo-Julve sotmesa a les onades de la mar de fora i la mar de dins del Trabucador; o la de l’artista catalana Nikka, que a Balada va unir la seua passió per la ciència i la música creant una peça a partir d’un microscopi i dels sons i moviments dels insectes, la vegetació i l’aigua del Delta.

Serà l’espectacle de llum i soroll The Enlightment dels italians Quiet Ensemble, el que inaugurarà aquesta quarta edició de l’Eufònic Urbà, dijous 2 de febrer a les 20:30, el mateix que ja es va poder veure poder veure al Museu de la Mar de l’Ebre de Sant Carles de la Ràpita en la passada edició d’Eufònic. Prèviament es presentaran les instal·lacions A Trap for your Attention de l’artista hongarès Gábor Lázár, estrenada a l’espai patrimonial del Castell de Miravet i que a Barcelona es complementarà amb una actuació en directe de l’artista en la que serà la seua primera actuació a l’Estat, i la peça #feel d’Aleix Fernández, que es va poder veure a l’Antic Molí d’Oli d’Ulldecona. Totes dues es podran visitar fins al 12 de febrer, a l’espai Residència i a l’espai Balcó, respectivament.

Cal destacar una novetat important i en clau ebrenca dins la versió urbana de l’Eufònic: Llac, el nou espectacle de moviment i so d’Ensemble Topogràfic, el duet ebrenc integrat per la ballarina Anna Hierro i el músic Carles Martorell, tots dos de Tortosa, que es representarà el dissabte a les 19:45 hores. També s’hi ha programat l’acció interactiva de Xavier Bonfill, estrenada al Mercat Vell de la Ràpita, així com les actuacions audiovisuals d’una de les revelacions de l’electrònica nacional, Awwz amb Slurp TV als visuals, i el tarragoní Talktome amb Loon en l’apartat visual.

Totes les activitats d’Eufònic Urbà són d’entrada gratuïta.

