L’estil lowbrow de Cotè Escrivà arriba a Pepita Lumier Art&Shop

Pepita Lumier Art&Shop, carrer Segorbe 7 de València, presenta a partir del 27 d’octubre la mostra individual de Cotè Escrivà A Day in the City.

“La meva obra sempre s’ha vist influenciada per factors externs. En aquest cas l’art urbà i el còmic vintage agafen protagonisme. Dibuixos amb aire retro, que són alhora amigables i sinistres, i que podrien etiquetar-se com “creepy friendly”. Potser a Espanya aquest terme no ens resulti tan familiar però la veritat és que hi ha una gran corrent artístic, sobretot provinent dels Estats Units i Àsia i que té el seu origen en el lowbrow. Grans referents d’aquest estil són Mark Ryder, Baseman o Jason Freeny. Personatges amb ulls buits o braços tallats com trets de còmics antics,

i amb aire fresc i actual. ”

Coté Escrivà comença el 2002 els seus estudis de Disseny Industrial a la Universitat CEU San Pablo de València, on ràpidament neix el seu interès pel disseny gràfic. Després de treballar en diferents agències i estudis de disseny decideix donar el salt a la il·lustració i crear la seva marca personal.

Ha treballat per a marques com Audi, Amstel, Porcelanosa, Reebok o Nestlé i la seva obra ha estat exposada en ciutats com Londres, Barcelona, ​​Los Angeles o Singapur.

A la imatge, obra de Cotè Escrivà.

