L’esperit de la pintura. Cai Guo-Qiang en el Museu del Prado

El Museu del Prado presenta l’exposició L’esperit de la pintura. Cai Guo-Qiang en el Prado que podrà visitar-se fins al pròxim 4 de març.

Cai Guo-Qiang és el primer artista contemporani que concep obra inèdita creada in situ per a la seva exposició en el Prado i es tracta de la seva primera exposició monogràfica centrada en la pintura des de fa més de 30 anys.

Aquesta exposició, que neix del continu intercanvi de l’artista amb la figura i l’espiritualitat del Greco i planteja un diàleg amb els mestres del Prado, està formada per 27 pintures fetes amb pólvora, vuit de les quals s’han realitzat al Saló de Regnes.

A la sala D es projectarà un documental de 20 minuts dirigit per Isabel Coixet per traslladar l’espectador al procés creatiu i a la producció que ha dut a terme l’artista per a aquesta exposició.

