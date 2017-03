L’espectacular cercle d’Elbi Elem als carrers de L’Hospitalet

annaïs miró

12+1 és un projecte que pretén portar el concepte de galeria a un altre nivell, a una escala i un llenguatge diferent també als murals de gran format, creant un espai expositiu a peu de carrer, més pròxim a la ciutadania i ubicat estratègicament. Cada edició d’aquest projecte tindrà una duració de 12 mesos, 1 per cada artista participant. Els artistes pintaran sempre sobre el mateix espai i la seva obra romandrà exposada durant 30 dies fins a la realització d’un nou mural del següent artista. En finalitzar els 12 mesos els artistes exposaran la seva obra d’estudi (quadres, il·lustracions, escultures, etc.). Aquest projecte està actualment en funcionament a Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i L’Hospitalet de Llobregat en col·laboració amb altres entitats locals. En el cas de L’Hospitalet de Llobregat, l’artista d’aquest mes de març és Elbi Elem, el qual intervindrà l’espai urbà amb la seva espectacular intervenció titulada El Círculo. Elbi Elem, coneguda anteriorment com “labuenaylamala” viu i treballa a Barcelona. Va començar fent escultura cinètica l’any 2012 i combina el seu treball d’estudi amb les intervencions de l’art urbà. La seva obra de caràcter abstracte, amb un clar interès pel moviment i la composició de les formes a l’espai està marcada per la importància del volum. Com a exercici personal, utilitza l’arquitectura, els elements i els colors que l’envolten, ho integra a l’entorn, i trencar amb el rectangle on s’intervé actualment. El cercle de la paret el va continuar donant forma a un tub flexible subjectat a la barana, perquè l’espai creixés i es transformés. Al seu torn, la barana es pot interpretar com unes escales o la pròpia via del tren.

Etiquetes: Art urbà · Elbi Elem · Projecte 12+1