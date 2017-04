L’Espai Eat Art de la Fundació Lluís Coromina presenta “Silentium” d’Anna Bahí

L’Espai Eat Art de la Fundació Lluís Coromina de Banyoles presenta del 5 al 13 de maig l’exposició Silentium d’Anna Bahí i Xavier de Palau. Silentium’ és un projecte artístic amb fotografia d’Anna Bahí i música de Xavier de Palau inspirat en les parets de l’Hospital de Santa Maria della Scala de Siena (Itàlia) i presentat en format llibre d’edició limitada dissenyada per Xavier Alamany. El projecte es va presentar el mes de febrer a l’Istituto Italiano di Cultura de Barcelona i a l’Auditori del Palau Solterra de la Fundació Vila Casas de Torroella de Montgrí i el maig arriba a l’Espai Eat Art de Banyoles.

L’Espai Eat Art també acollirà a partir del dia 19 de maig l’Exposició de Bonsais del Grup de Bonsai del Centre Excursionista de Banyoles, a on hi participaran arbres seleccionats que han aportat tant els cultivadors locals com d’altres comarques. Enguany el monogràfic anirà a càrrec de l’artista de Mataró, Antonio Ponce, acreditat i premiat a diversos països d’Europa. Aquesta mostra forma de la 40a Exposició de Flors de Banyoles. Es podrà visitar fins al 21 de maig.

A la imatge, Silentium d’Anna Bahí.

Etiquetes: Anna Bahí · Espai Eart de la Fundació Lluís Coromina · Silentium