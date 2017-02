L’espai de la memòria al Museu Thyssen de Madrid

annaïs miró

Del 23 de febrer al 9 de març de 2017, el Museu Thyssen de Madrid, al Passeig del Prado, 8, presenta l’exposició El espacio de la memoria, una mostra organitzada per l’Àrea d’Educació per tal de compartir amb l’espectador el treball realitzat durant els darrers dos anys dins del projecte “Nos+otra en red”. La mostra inclou el procés de creació portat a terme per les participants en una sèrie de tallers, ideats per les artistes Monica Mura, Paula Cabaleiro, Mery Pais i Paula Noya, que parteixen d’una selecció d’obres de la col·lecció permanent. Tornabuoni (1489-1490), de Ghirlandaio, perquè les participants experimentin amb retrats fotogràfics individuals i en creïn un de col·lectiu. Juntament amb aquestes peces, que comprenen tècniques molt variades, que van del collage a la fotografia, passant per la performance i la transferència sobre paper, també es presenten les obres d’aquestes quatre artistes que van ser l’origen del projecte: “Olladas sen fronteiras” de Mery Pais, “A memoria é o perfume da alma”, de Paula Noya, “Sas diosas: Miradas, sa arèntzia mea”, de Paula Cabaleiro. L’objectiu, a més, és que aquest muntatge es converteixi en una porta oberta a tot el procés, de manera que permeti a d’altres persones unir-se al diàleg plantejat al voltant de quatre assumptes: la família, la memòria, els espais íntims i el retrat. Nos+otras en red es un proyecto sobre la perspectiva de género del Área de Educación del Museo, en colaboración con diferentes colectivos y asociaciones de mujeres y la Rede Museística Provincial de Lugo, y que cuenta con el apoyo de The Edmond de Rothschild Foundations. Participen la Comissió per a la Investigació de Maltractaments a Dones, el Centre de Rehabilitació Psicosocial Llatina, Pueblos Unidos, Ventillarte, Centre Cultural de la Dona Lucero, Fundació Secretariat Gitano, Grup AMÁS.

Etiquetes: Memòria · Museu Thyssen de Madrid · Nos+otras en red