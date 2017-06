L’escultura geomètrica d’Iñigo Arregi a la Víctor Lope

annaïs miró

Del 29 de juny al 28 de juliol, la Víctor Lope Galeria d’Art, al carrer Aribau, 75, de Barcelona, acull l’exposició Atmosferes construïbles d¡Iñigo Arregi. L’obra d’Iñigo Arregi és com una amplíssima variació geomètrica, en la qual recrea el seu element creatiu i amb el qual marca una línia molt particular que l’identifica. Tot un dispositiu que es fa imprescindible en el procés del seu treball. Iñigo Arregi mostra a Atmosferes Construïbles el desenvolupament del seu art a través de més d’una desena d’escultures fetes d’acer i relleus. Amb el pas del temps la seva obra ha anat evolucionant —l’escultor ja porta quaranta anys de recorregut en el món de les arts— i seria difícil resumir la seva trajectòria en poques paraules. En aquesta mostra queda marcada la seqüela d’un abans i un després en un recorregut ja llarg en el temps. Un trencaclosques tridimensional, on el pla s’uneix d’una forma natural sense investigar obligat el volum. Els eu treball és meticulós, analitzat des del desenvolupament de la maqueta experimental, el que podem anomenar el pla real del treball definitiu. És una recerca constant en la qual ressalta la búsqueda invariable de les ombres, les que podem trobar en els clots i els espais que cadascuna de les seves escultures van projectant en elles mateixes.

Etiquetes: Escultura · geometria · Íñigo Arregi · Víctor Lope