L’escultor Narcís Costa exposa a Ca l’Anita

La sala d’exposicions Ca l’Anita de Roses, plaça de Catalunya, 12, acull entre el 8 d’abril i el 7 de maig l’exposició Ras-le-bol, de l’escultor Narcís Costa. La mostra s’integra per una sèrie on l’escultor ens parlar a través de les peces exposades, de l’agressió, de la imposició i del buit que deixa tot acte de força en la matèria.

Narcís Costa (Girona, 1949) ve d’una família de fusters i tot i que va formar-se primerament en disseny gràfic, ha desenvolupat la seva trajectòria artística en el camp del volum i l’escultura. Segons Cristina Masanés, qui presentarà l’exposició el proper dissabte, el conjunt d’obres que Narcís Costa mostra amb la sèrie Ras-le-bol són “cossos que convoquen els efectes d’un gest, són testimoni d’una agressió. Una agressió física i tangible que canvia, d’una manera definitiva, l’estat de la matèria. Ras-le-bol és efecte de la immediatesa, de la força cega, la del puny o de l’estrip, la de l’impacte d’un projectil o la d’una bastonada. En aquest cas, l’escultor ha deixat que la força actués tota sola per recollir-ne, tot seguit, els seus efectes: la matèria ferida. Ras-le-bol constata un límit, el del “ja n’hi ha prou.

Les peces contenen una emotiva fidelitat a la matèria. Narcís Costa treballa per sèries: tria una idea i deixa que creixi fins que desplaça la matèria, la modifica. A vegades, és un concepte, com les seves figures escherianes o els seus laberints; d’altres, un objecte, com la taula, i d’altres, un element indispensable de la natura, com la lluna. La seva última sèrie parla d’agressió, d’imposició, parla del buit que deixa tot acte de força».

A la imatge, escultura de Narcís Costa.

