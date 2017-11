L’Escola Municipal d’Art s’afegeix a l’homenatge a Fita

Des del dia 2 de novembre l’Escola Municipal d’Art presenta “Gest sense límit” de Domènec Fita, una exposició amb dibuixos preparatoris i les pintures de gran format que conformen el conjunt “Rock” realitzats l’any 1984. La mostra es podrà visitar a la Sala Pati de La Mercè fins al 22 de desembre, l’entrada és lliure.

L’EMA se suma a l’homenatge de l’artista Domènec Fita en el seu 90è aniversari amb una mostra en la que es pot resseguir el procés de creació de la sèrie des de la idea fins a la pintura final. El director de l’escola, Jordi Armengol, destaca el valor pedagògic de la mostra destacant que “Fita, artista preocupat per la docència artística, ha entès la formació en art com una disciplina fonamental en el creixement intel·lectual de la persona. Al llarg de la seva trajectòria ha participat en el disseny de programes d’estudis artístics de possibles escoles d’art per a la ciutat de Girona. Ha exercit com a professor i el seu taller de Montjuic ha esdevingut un espai de debat, d’intercanvi i, especialment, d’aprenentatge i sensibilització vers la cultura artística per a molts creadors”.

Jordi Armengol també és el comissari de l’exposició “Travessia. Un gest sobre textures i colors” que es podrà visitar del 22 de novembre fins al 28 de gener a l’Auditori Palau de Congressos de Girona.

Etiquetes: Domènec Fita · Escola Municipal d'Art de Girona